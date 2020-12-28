Прибыль НБУ будет в 1,5 раза меньше, чем прописано в госбюджете, - Шевченко

Глава НБУ отметил, что прогноз Нацбанка максимально близок к реальности.

Прибыль НБУ будет в 1,5 раза меньше, чем прописано в госбюджете, - Шевченко
Фото: glavnoe.ua

Доходы Национального банка в 2020 году превысят расходы только на 21,6 млрд грн, а не на 33 млрд грн, как прописано в госбюджете на 2021 год.

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"У нас есть комментарии относительно закона ("О государственном бюджете Украины на 2021", - ред.)... Во-первых, это расчет превышения доходов Национального банка над расходами. Согласно прогнозу Национального банка, эта сумма будет (по итогам 2020 года - ред.) на уровне 21,6 миллиарда гривен. В законе стоит 33. Это обычная арифметика - доходы, расходы", - заявил Шевченко.

Глава НБУ отметил, что прогноз Нацбанка максимально близок к реальности. Он еще может быть откорректирован с учетом последних дней. Кроме того, его надо будет подтвердить заключением независимого аудитора и после этого перечислить в госбюджет. В любом случае эта сумма не будет в полтора раза больше.

По его словам, в бюджете на следующий год НБУ видит риск эффекта так называемого фискального вытеснения.

"Объемы заимствований, которые заложены в закон, только на внутреннем рынке - 497 млрд гривен... Общая ликвидность банковской системы, в зависимости от дня, составляет 160-170 миллиардов. Чтобы заимствовать такую огромную сумму, надо надеяться на то, что все долги, которые государство должно вернуть в 2021 году на внутреннем рынке, будут переведены в новые - так называемый "ролловер". С нашей точки зрения, предположение, что 100% долгов снова вложат в ОВГЗ, достаточно оптимистично", - сказал Шевченко.

Напомним, в ноябре Кирилл Шевченко заверил, что НБУ не будет финансировать дефицит бюджета за счет эмиссии. Он также предупредил, что в проект бюджета закладывают нереально высокие поступления от Национального банка. Они вдвое превышают ту сумму, которую НБУ сможет перечислить.

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