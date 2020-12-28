Запасы газа в украинских ПХГ снизились на 15%

Запасы газа в украинских ПХГ снизились на 15%

Украина с 19 октября по 26 декабря 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 15,2% (на 4,32 млрд куб. м) – до 24,13 млрд куб. м

Согласно данным АО "Укртрансгаз", отбор газа из ПХГ Украины 26 декабря составил 80,2 млн кубометров при "нулевом" импорте (без учета возможного backhaul/виртуального реверса) и внутренней добыче 54,3 млн куб. м.

Текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,3-2 раза (на 4,9-12,2 млрд куб. м).

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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