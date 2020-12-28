Белорусскому олигарху отказали в покупке БТА Банка из-за санкций ЕС

Белорусскому олигарху отказали в покупке БТА Банка из-за санкций ЕС

Национальный банк Украины отказал гражданину Беларуси Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "БТА Банк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Вышеуказанное решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной", - сообщает НБУ.

Так, 17 декабря 2020 решением Совета ЕС № 2020/2130 Н.Воробья внесено в перечень лиц, к которым применены персональные санкции.

"В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка, применение санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены", - сообщает НБУ.

Также одним из оснований принятого решения стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств.

Н.Воробью в Беларуси принадлежит крупнейший частный нефтетрейдер "Интерсервис". Ему также принадлежит небольшой белорусский "Абсолютбанк".

По данным местных СМИ, его партнер по бизнесуВиктор Медведчук, который является кумом президента Владимира Путина.

Как сообщалось, 23 ноября Антимонопольный комитет предоставил разрешение гражданину Беларуси на приобретение свыше 50% акций АО "БТА Банк". Нынешний собственник банка – казахский бизнесмен Кенес Ракишев подтвердил, что завершить сделку планируется до конца 2020 года, не уточнив имя покупателя.

"БТА Банк" основан в 1992 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2020 года по размеру активов "БТА банк" занимал 71-е место (385,61 млн грн) среди 74 действующих банков.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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