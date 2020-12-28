Индонезия построит новый мощный алюминиевый завод

Ведущая индонезийская государственная алюминиевая компания PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum) подписала меморандум о взаимопонимании с энергетической компанией PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN) по проекту строительства нового завода по производству первичного алюминия в промышленной зоне Tanah Kuning на острове Калимантан.



Компания KHN в настоящее время завершает строительство на этом острове ГЭС Mentarang Induk установленной мощностью 1350 МВт, которая должна вступить в строй в 2021 г.



Как заявляет Inalum, окончательное инвестиционное решение по проекту будет принято во второй половине 2022 г. Мощность нового завода пока не указывается, но в январе 2020 г. компания высказывала намерение построить в северной части острова Калимантан, богатой бокситами, предприятие на 500 тыс. т в год. Тогда основным препятствием назывался дефицит энергоснабжения.



В настоящее время Inalum может выпускать до 250 тыс. т алюминия в год. Но к 2025 г. компания планирует увеличить свои мощности до 1 млн т в год.



