Стоимость Bitcoin впервые превысила $ 28 тысяч

Эксперты предполагают, что впоследствии стоимость Bitcoin может начать резко снижаться.

Стоимость Bitcoin впервые превысила $ 28 тысяч

Стоимость криптовалюты Bitcoin впервые превысила отметку в 28 тысяч долларов США.

Об этом сообщает SiliconAngle.

"Bitcoin, который вырос до 20 тысяч долларов 16 декабря, а затем до 24 тысяч долларов 20 декабря, достиг 28 221,92 доллара в 6:30 утра по восточному стандартному времени, прежде чем получатели прибыли зашли на рынок", - говорится в сообщении .

По словам одного из экспертов Томаса Куна, такой рост можно объяснить тем, что традиционные финансовые рынки до середины января находятся "на отдыхе" из-за праздников.

Эксперты предполагают, что потом стоимость Bitcoin может начать резко снижаться.

"В этом месяце было сделано много для того, чтобы рост цен на Bitcoin определялся институциональными инвесторами, и это, безусловно, продолжает играть свою роль. В то же время вряд ли институциональные инвесторы сами вызвали всплеск в выходные после Рождества", - пишет SiliconAngle.

Напомним, 21 декабря стоимость Bitcoin впервые превысила $ 24 тысячи. За последние три месяца котировки Bitcoin выросли более чем на 100%.

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