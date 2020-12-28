Мексиканская Simec Group модернизирует заводы ArcelorMittal

Мексиканская Simec Group модернизирует заводы ArcelorMittal

Мексиканская компания Simec Group, которая в 2018 г. приобрела у ArcelorMittal два завода по производству сортового и фасонного проката в Бразилии, сообщила, что инвестирует в один из них 50 млн долл. с целью расширения его производительности.

Мощность мини-завода Cariacica в штате Эспириту-Санту на юге страны будет увеличена от нынешних 600 тыс. т до 800 тыс. т в год за счет модернизации МНЛЗ и прокатного стана. Кроме того, компания установит новую систему газоочистки, чтобы снизить уровень загрязнения окружающей среды.

После завершения модернизации совокупная производственная мощность Simec в Бразилии достигнет 1,3 млн т стали и 1,05 млн т готового проката в год.

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