Китайские фьючерсы на коксующийся уголь растут третий день

Китайские фьючерсы на коксующийся уголь растут третий день

Китайский фьючерс на коксующийся уголь продолжил рост в третью сессию понедельника, подскочив на 6,2%, поскольку снижение импорта, сокращение запасов и начало ремонтных работ на шахтах вызвали опасения по поводу предложения.

"Угольные шахты в основных производственных районах в основном выполнили свои плановые показатели к концу года и приступили к техническому обслуживанию в течение примерно трех-пяти дней", - говорится в сообщении GF Futures.

По данным консалтинговой компании Mysteel, запасы коксующегося угля на коксохимических и сталелитейных заводах снизились до 18,36 млн тонн по состоянию на 25 декабря с 18,49 млн тонн неделей ранее.


МинПром по материалам Steelland

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