Для ФЛП и наемных работников уже выплатили 2,8 миллиарда грн карантинной помощи

Помощь получили более 354 тысяч адресатов.

Уже выплачено 2,8 млрд грн материальной помощи от государства для ФЛП и наемных работников в размере 8 тыс. грн для преодоления последствий карантина.

Об этом в соцсети Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Пенсионный фонд на этой неделе начал выплаты 8000 грн материальной помощи от государства для ФЛП и наемных работников. По состоянию на 24 декабря было направлено 2,8 млрд грн для более 354 тысяч получателей", - написал Шмыгаль.

Регистрация заявок для получения единовременной материальной помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность будет прекращена вследствие усиленного карантина в январе, продлится до 31 декабря.

"Призываю предпринимателей и обычных работников подавать заявки, чтобы все смогли получить такие выплаты", - добавил премьер.

Напомним, 14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение 8000 единовременного пособия от государства для преодоления последствий пандемии коронавируса.

12 декабря Пенсионный фонд Украины обнародовал памятку о порядке получения госпомощи.

4 декабря Верховная Рада поддержала в первом чтении и в целом проект закона президента "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (№4429). Это, в частности, единовременная материальная помощь в размере 8000 гривен.