Налоги в Украине вырастут с 1 января

В Украине уже с 1 января вырастут налоги. При этом в процентах они остаются прежними, вырастет лишь их абсолютная величина. Это вызвано повышением минимальной зарплаты и размера прожиточного минимума.

С 1 января в Украине поднимут налоги: кому придется платить больше

Из-за повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума вырастут такие налоги:

  1. Увеличится минимальный размер Единого социального взноса (вместо 1100 гривен он станет 1320), который зависит от минимальной зарплаты;
  2. Вырастет также единый налог для физлиц-предпринимателей. В частности, для ФОПов первой группы, у которых он составляет 10% от прожиточного минимума для трудоспособных граждан, он теперь будет 227 гривен вместо 210,2. А ФОПам второй группы, которые платят налог в размере 20% от минимальной зарплаты, придется платить 1200 гривен вместо 944,6.
  3. Изменится также размер и порядок выплат налога на "лишнюю" недвижимость. Теперь каждый сверхнормативный квадратный метр жилья будет обходиться его владельцу в 70,8 гривны вместо прежних 62,5. Напомним, лишней считается вся жилплощадь, которая превышает 120 квадратных метров в домах и 60 квадратных метров – в квартирах.

С 1 января в Украине поднимут налоги: кому придется платить больше

При этом налог на недвижимость может быть изменен

Законодатели предлагают учитывать не так размер жилья, как его рыночную стоимость. Объясняют это тем, что стоимость жилья может быть разной в разных населенных пунктах и даже в разных микрорайонах одного и того же города.

К примеру, в Киеве приходится платить один и тот же налог за квартиры одинакового метража, которые находятся в центре и где-нибудь на окраине. При этом их рыночная стоимость отличается почти в два раза. То же самое касается и двух примерно одинаковых по площади частных домов, один из которых находится в элитном поселке под Киевом, а другой где-нибудь на задворках Луганской области.

Поэтому законопроектом, зарегистрированным в Верховной Раде, предлагают сделать ставку налога на недвижимость в размере до 0,02% оценочной стоимости жилья.

При этом такой налог можно будет не платить пенсионерам, ветеранам, малолетним гражданам и недееспособным людям, но лишь в том случае, если цена их жилья не превышает установленных размеров.

Так, для квартиры это будет 300 минималок (в городах с населением свыше миллиона человек) и 100 минималок – в населенных пунктах, где проживает менее миллиона граждан. Для домов законопроектом предусмотрены иные цены. В городах-миллионерах стоимость дома не должна превышать 600 минималок, а в городах с населением до миллиона человек – 250 минималок.

Напомним, украинцам рассказали, кто может получить льготу по уплате налога на недвижимость. В эту группу входят социально незащищенные люди, а также ветераны войны и "чернобыльцы".


Марченко Любов, Тудей

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