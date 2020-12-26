Налоги в Украине вырастут с 1 января

В Украине уже с 1 января вырастут налоги. При этом в процентах они остаются прежними, вырастет лишь их абсолютная величина. Это вызвано повышением минимальной зарплаты и размера прожиточного минимума.

Из-за повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума вырастут такие налоги:

Увеличится минимальный размер Единого социального взноса (вместо 1100 гривен он станет 1320), который зависит от минимальной зарплаты; Вырастет также единый налог для физлиц-предпринимателей. В частности, для ФОПов первой группы, у которых он составляет 10% от прожиточного минимума для трудоспособных граждан, он теперь будет 227 гривен вместо 210,2. А ФОПам второй группы, которые платят налог в размере 20% от минимальной зарплаты, придется платить 1200 гривен вместо 944,6. Изменится также размер и порядок выплат налога на "лишнюю" недвижимость. Теперь каждый сверхнормативный квадратный метр жилья будет обходиться его владельцу в 70,8 гривны вместо прежних 62,5. Напомним, лишней считается вся жилплощадь, которая превышает 120 квадратных метров в домах и 60 квадратных метров – в квартирах.

При этом налог на недвижимость может быть изменен

Законодатели предлагают учитывать не так размер жилья, как его рыночную стоимость. Объясняют это тем, что стоимость жилья может быть разной в разных населенных пунктах и даже в разных микрорайонах одного и того же города.

К примеру, в Киеве приходится платить один и тот же налог за квартиры одинакового метража, которые находятся в центре и где-нибудь на окраине. При этом их рыночная стоимость отличается почти в два раза. То же самое касается и двух примерно одинаковых по площади частных домов, один из которых находится в элитном поселке под Киевом , а другой где-нибудь на задворках Луганской области.

Поэтому законопроектом, зарегистрированным в Верховной Раде, предлагают сделать ставку налога на недвижимость в размере до 0,02% оценочной стоимости жилья.

При этом такой налог можно будет не платить пенсионерам, ветеранам, малолетним гражданам и недееспособным людям, но лишь в том случае, если цена их жилья не превышает установленных размеров.

Так, для квартиры это будет 300 минималок (в городах с населением свыше миллиона человек) и 100 минималок – в населенных пунктах, где проживает менее миллиона граждан. Для домов законопроектом предусмотрены иные цены. В городах-миллионерах стоимость дома не должна превышать 600 минималок, а в городах с населением до миллиона человек – 250 минималок.

Напомним, украинцам рассказали, кто может получить льготу по уплате налога на недвижимость. В эту группу входят социально незащищенные люди, а также ветераны войны и "чернобыльцы".