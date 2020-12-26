Судно, которое строит "Северный поток-2", вернулось в порт и прекратило строительство

Судно стояло в немецком городе Висмар.

Судно, которое строит "Северный поток-2", вернулось в порт и прекратило строительство
Фото: pikabu.ru

Баржа РФ, которая занимается строительством газопровода "Северный поток-2", прекратила работы и вернулась в порт.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на портал отслеживания Marine Traffic.

Как свидетельствуют данные портала, судно стояло в немецком городе Висмар с конца сентября до начала декабря.

После этого на две недели баржа продолжила укладку труб, а сегодня утром снова вернулась в порт.

Напомним, 24 декабря стало известно, что администрация Трампа, чьи полномочия вскоре заканчиваются, готовит новый раунд санкций относительно роSSийско-немецкого газопровода "Северный поток-2". Новые меры, одобренные Конгрессом, будут приняты "в ближайшем будущем".

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Раньше в декабре Сенат США утвердил оборонный бюджет с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2".

Сейчас РоSSия пытается модифицировать собственные суда для завершения строительства газопровода, который готов более чем на 90%, что побудило Конгресс одобрить новую серию санкций в попытке помешать дальнейшему прогрессу.

Строительство "Северного потока-2" сейчас прекращено из-за санкций США относительно европейских подрядчиков. Эти санкции вступили в действие в декабре 2019 года.

Разработчик американских санкций против роSSийского газопровода в Европу Тед Круз выразил уверенность, что новые санкции не позволят завершить спорный проект, вопреки попыткам Кремля.

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