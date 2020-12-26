Шмыгаль: "В 2021-й мы заходим с прогнозами о росте экономики на почти +5%"

По словам премьера, по состоянию на 23.12 общий фонд государственного бюджета уже выполнен на 100%.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство прогнозирует рост экономики почти на 5%.

Об этом глава правительства написал в Facebook.

"В 2021 год и мы заходим с прогнозами о росте экономики почти + 5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны", - заявил Шмыгаль.

По его словам, на 23.12 общий фонд государственного бюджета уже выполнен на 100%. К концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены.

"Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 млрд грн. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и скрутками, эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год увеличением пошлин на более, чем 60 млрд грн", - отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что государство полностью выполняет свои обязательства, в частности по финансированию капитальных расходов.

"На Едином казначейском счете по состоянию на 23.12 было более 60 млрд грн, и это абсолютный рекорд на эту дату. Все долги по зарплате шахтерам выплачены, средства на закупку вакцин выделены, доплаты в размере 8 тыс. грн украинцам, деятельность которых будет прекращена вследствие "карантина зимних каникул", уже осуществляются", - отметил глава правительства.

Также Шмыгаль подчеркнул, что программа доступных кредитов для МСБ "5-7-9" в этом году вышла на отметку в 16 млрд грн.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину - 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения - 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн.