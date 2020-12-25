В Николаеве неизвестные захватили частное предприятие на территории нефтебазы
Группа мужчин ворвалась на территорию нефтебазы около 9 утра.
В Николаеве группа неизвестных мужчин захватила частное предприятие на территории нефтебазы.
Группа лиц проникла на территорию нефтебазы около 9 утра 25 декабря, сообщили на странице полиции Николаевской области в Facebook.
"Предварительно установлено, что требования сторон носят гражданско-правовой характер, однако полиция выясняет все обстоятельства", - отметили правоохранители.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции, сотрудники роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции и Управления полиции охраны.
Полиция проверяет законность предоставленных сторонами документов.
Напомним, что 22 декабря в Киеве на ул. Пушкинской группа людей пыталась незаконно ворваться в одно из строений. Они пытались зайти и захватить помещение с применением физической силы и пиротехнических средств.