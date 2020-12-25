В Украину ввозили контрабандные брендовые товары под видом искусственных елок

К схеме причастны работники Волынской таможни ГТС.

Государственное бюро расследований разоблачило контрабанду брендовых товаров под видом искусственных елок более, чем 40 млн грн.

Незаконное перемещение брендовых товаров осуществлялось при систематическом содействии должностных лиц ряда правоохранительных органов. Об этом сообщили на странице ГБР в Facebook.

В частности, контрабандой ввозили мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, часы, мобильные аксессуары, брендовую одежду.

"По предварительной информации, 1 декабря 2020 года работники Волынской таможни ГТС способствовали беспрепятственному ввозу на территорию Украины большого объема груза под видом искусственных новогодних елок. 2 декабря 2020 года работники ГУ Нацполиции в Киеве остановили указанный грузовик и обнаружили указанные товары. После чего автомобиль находился на хранении в районном управлении Нацполиции в городе Киеве ", - говорится в сообщении.

Фото: ГБР

Следователи обыскали таможенный пункт "Ягодин" Волынской таможни и изъяли вещи и документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.

По предварительным подсчетам следователей, в автомобиле было 1500 ящиков общей стоимостью более 40 млн гривен. Из-за незаконных действий таможенников предприниматели уклонялись от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах.

Напомним, что 3 декабря Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из таможенных постов Киевской таможни на систематическом вымогательстве взяток с экспортеров.

За различные суммы неправомерной выгоды злоумышленник гарантировал не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов.

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