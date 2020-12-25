Названы причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грн

Для наемных работников и ФЛП обязательным условием является, среди прочего, уплаченный ЕСВ.

Названы причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грн
Фото: ukrainepravo.com

Руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник назвал условия, несоблюдение которых ведет к отказу наемным работникам и ФОПам в выплате 8000 грн одноразовой материальной помощи в связи с жестким карантином в январе.

Об этом он рассказал в видео, обнародованном на YouTube-канале проекта, передает УНН.

"Довольно часто приходят вопросы об отказе. Есть перечень условий, необходимых для того, чтобы вы имели право на получение услуг. К этим условиям относятся - соответствие основного КВЭД, а не просто из перечня, доход должен превышать 30 тысяч грн", - сказал Баник.

Он добавил, что для наемных работников и ФЛП обязательным условием является уплаченный ЕСВ.

"Если вы уволились, если ваш КВЭД на 31-ое октября другой, а не основной - вам будет отказано в получении помощи. Варианты бывают разные", - отметил руководитель проекта "Дия".

Тем кандидатам, которые полностью соответствуют условиям получения компенсации, но которым было отказано в выплате, Мстислав Баник рекомендует написать в службу поддержки приложения или на портале, после чего менеджеры проверят данные и дополнительно отдадут на проверку в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины обнародовал памятку для получения одноразовой выплаты 8 тысяч гривень в соответствии с законом, принятым Радой 4 декабря. Заявку можно подать до 21 декабря включительно на портале «Дия» или через мобильное приложение "Дия".

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