31 млрд грн на образование и здравоохранение: Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год

Документ предусматривает в 2021 году доходы столицы на уровне 60,5 млрд грн. Расходы бюджета составят почти 57,8 млрд грн.

31 млрд грн на образование и здравоохранение: Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год

Депутаты Киевского городского совета приняли бюджет города Киева на 2021, который предусматривает почти 25 млрд грн на образование и 5,7 млрд на здравоохранение. Соответствующее решение поддержали 74 депутата.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Документ предусматривает в 2021 году доходы столицы на уровне 60,5 млрд грн. Больше всего прибыли Киев планирует получить от налога на доходы физических лиц – 27,6 млрд грн (46% всей доходной части бюджета Киева). Местные налоги составят 13,8 млрд грн, что составляет 23%. Трансферты – 7,5 млрд грн (12%).

Расходы бюджета составят почти 57,8 млрд грн. Больше всего средств предусмотрели на образовательную отрасль – 24,7 млрд грн. Это - 43% от запланированных расходов городского бюджета.

Мэр столицы Виталий Кличко обещает в 2021 году увеличить зарплаты педагогам - работникам сферы будут выплачивать "все возможные надбавки". Продолжатся строительство и реконструкция детских садов и школ.

На транспорт и дорожное хозяйство в бюджете Киева-2021 предусмотрено 8,7 млрд грн, на здравоохранение - 5,7 млрд грн. В том числе учтены надбавки медикам с января 2021 года.

На социальную защиту в 2021 году предусмотрено 5 млрд грн. Запланировано и увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам.

Напомним, 22 декабря Киевсовет поддержал решение об увеличении доплат к зарплате медиков вторичного звена медучреждений с января 2021 до 5000 грн и направил сэкономленные 422 миллионов гривень медицинского бюджета 2020 года на лечение больных COVID-19. Такое решение поддержали 115 депутатов.

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