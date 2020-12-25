31 млрд грн на образование и здравоохранение: Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год

Документ предусматривает в 2021 году доходы столицы на уровне 60,5 млрд грн. Расходы бюджета составят почти 57,8 млрд грн.

Депутаты Киевского городского совета приняли бюджет города Киева на 2021, который предусматривает почти 25 млрд грн на образование и 5,7 млрд на здравоохранение. Соответствующее решение поддержали 74 депутата.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Документ предусматривает в 2021 году доходы столицы на уровне 60,5 млрд грн. Больше всего прибыли Киев планирует получить от налога на доходы физических лиц – 27,6 млрд грн (46% всей доходной части бюджета Киева). Местные налоги составят 13,8 млрд грн, что составляет 23%. Трансферты – 7,5 млрд грн (12%).

Расходы бюджета составят почти 57,8 млрд грн. Больше всего средств предусмотрели на образовательную отрасль – 24,7 млрд грн. Это - 43% от запланированных расходов городского бюджета.

Мэр столицы Виталий Кличко обещает в 2021 году увеличить зарплаты педагогам - работникам сферы будут выплачивать "все возможные надбавки". Продолжатся строительство и реконструкция детских садов и школ.

На транспорт и дорожное хозяйство в бюджете Киева-2021 предусмотрено 8,7 млрд грн, на здравоохранение - 5,7 млрд грн. В том числе учтены надбавки медикам с января 2021 года.

На социальную защиту в 2021 году предусмотрено 5 млрд грн. Запланировано и увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам.

Напомним, 22 декабря Киевсовет поддержал решение об увеличении доплат к зарплате медиков вторичного звена медучреждений с января 2021 до 5000 грн и направил сэкономленные 422 миллионов гривень медицинского бюджета 2020 года на лечение больных COVID-19. Такое решение поддержали 115 депутатов.