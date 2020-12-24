На Киевщине задержали фальшивомонетчиков, которые хотели сбыть подделки на 20 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, которая в Киевской области специализировалось на сбыте крупных сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах.

Злоумышленники могли нанести государству ущерб в почти 20 млн в гривневом эквиваленте, сообщает пресс-центр СБУ .

По предварительным данным следствия, в состав группы входило несколько жителей Киева и Киевской области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов они подыскивали через личные связи.

По предварительным выводам специалистов Национального банка Украины, реализованные "подделки" имели соответствующие защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, в том числе в пунктах обмена валют.

"Во время обысков по месту жительства участников группировки изъяты купюры неизвестного происхождения на общую сумму почти 600 тысяч в гривневом эквиваленте, огнестрельное оружие и наркотические средства. Также обнаружено удостоверение сотрудников органов власти и правоохранительных структур", - говорится в сообщении.

Фигурантам сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.