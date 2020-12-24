Спиртзавод на Львовщине продали за 55 млн гривен

Это уже 17-й спиртовой актив, для которого Фонд госимущества нашел частного инвестора.

Спиртзавод на Львовщине продали за 55 млн гривен
Фото: facebook.com/spfu.gov.ua

Фонд госимущества продал Великолюбинский спиртзавод в Городоцком районе Львовской области за более чем 55 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба ФГИ.

"Великолюбинское МОД и хранения спирта (30 км от Львова) переходит в частную собственность! Предложенная цена лота составляет 55 009 989 грн", - говорится в сообщении на странице Фонда в фейсбуке.

Отмечается, что на участие в аукционе была подана только одна заявка, стоимость возросла в 1,83 раза, со стартовых 29 968 032.31 грн до 55 009 989 грн.

Новый владелец получит, в частности, спиртобазу, электроподстанцию, бродильный и варочный цеха, цех сжиженной углекислоты, измельчения сырья, переработки рыбы и воздушных зерен риса.

"По счету это уже 17-й успешный онлайн-аукцион по приватизации объектов ГП «Укрспирт», которую проводит Фонд государственного имущества в рамках демонополизации спиртовой отрасли", - сообщают в ФГИ.

Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Великолюбинского МОД будет считаться официально завершенным.

В Фонде отмечают, что по результатам прошедших аукционов по приватизации спиртовых активов в бюджет должны поступить уже более 1 млрд грн.

Вчера Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал за 81,75 млн грн Кобыловолоцкое МОД, расположенное в Тернопольской области.

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