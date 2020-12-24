На борьбу с коронавирусом в мире потрачено более $13 триллионов

Все страны мира потратили на борьбу с коронавирусом более $ 13 трлн. Об этом пишет investory со ссылкой на Nikkei.

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Подсчеты экспертов

«Сумма учитывает согласованный в Конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики страны почти на $ 900 млрд», — отмечает издание.

По данным экспертов, в следующем году глобальный госдолг достигнет 125% совокупного ВВП .

«Суммарный ущерб мировой экономики составит $ 7 трлн к концу 2021 из-за пандемии коронавируса», — такой прогноз ранее предоставила главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития(ОЭСР) Лоранс Бун.

В государствах с развитой экономикой госдолг в июле этого года был равен 128% мирового ВВП . После Второй мировой войны передовые страны смогли быстро сократить размеры долга благодаря экономическому росту.