НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для населения на 2021 год

Тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям.

НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для населения на 2021 год
Фото: oilreview.kiev.ua

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в области электроэнергетики и коммунальных услуг, на заседании 24 декабря пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям; при этом меньше всего был повышен тариф для Днепровской ТЭЦ (5,5%), больше всего - для ООО "Евро-реконструкция" (на 49,7%), передает "Интерфакс-Украина".

Среди компаний, которым больше всего повышены тарифы для населения, - Новораздольская и Новояворовская ТЭЦ (обе ООО "Нафтогаз Тепло", на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО "Сумытеплоэнерго" (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО "Технова", на 24,1%), а также две когенерационные установки КП "Гортепловодоэнергия" (на 33,5%) и КП "Хмельницктеплокоммунэнерго" (на 29,3%).

Средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составляет после повышения 1 121,71 грн / Гкал. При этом самый высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ - 1471,54 грн / Гкал, самый низкий - у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) - 653,99 грн / Гкал.

Полная информация о тарифах размещена на сайте НКРЭКУ.

НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом расходов на услуги по распределению природного газа.

НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов с объемом выработки более 170 тыс. Гкал и уровнем коммерческого учета энергии более 90%, которые производят 50% тепловой энергии в Украине.

Напомним, ранее "Нафтогаз" повысил стоимость газа для производителей тепла в декабре на 13,5%.

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