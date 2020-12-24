НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для населения на 2021 год

Тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в области электроэнергетики и коммунальных услуг, на заседании 24 декабря пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям; при этом меньше всего был повышен тариф для Днепровской ТЭЦ (5,5%), больше всего - для ООО "Евро-реконструкция" (на 49,7%), передает "Интерфакс-Украина".

Среди компаний, которым больше всего повышены тарифы для населения, - Новораздольская и Новояворовская ТЭЦ (обе ООО "Нафтогаз Тепло", на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО "Сумытеплоэнерго" (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО "Технова", на 24,1%), а также две когенерационные установки КП "Гортепловодоэнергия" (на 33,5%) и КП "Хмельницктеплокоммунэнерго" (на 29,3%).

Средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составляет после повышения 1 121,71 грн / Гкал. При этом самый высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ - 1471,54 грн / Гкал, самый низкий - у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) - 653,99 грн / Гкал.

Полная информация о тарифах размещена на сайте НКРЭКУ.

НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом расходов на услуги по распределению природного газа.

НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов с объемом выработки более 170 тыс. Гкал и уровнем коммерческого учета энергии более 90%, которые производят 50% тепловой энергии в Украине.

Напомним, ранее "Нафтогаз" повысил стоимость газа для производителей тепла в декабре на 13,5%.