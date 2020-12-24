Кличко внес бюджет на 2021 год

Предполагается 25 млрд грн на образование, 6 млрд на медицину и 5 млрд на соцзащиту.

Кличко внес бюджет на 2021 год
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко вынес на сессию Киевсовета проект бюджета столицы на 2021 год, в котором более половины расходов пойдет на образование, медицину и социальную защиту. Об этом сообщает Официальный портал Киева.

«Проект бюджета в условиях, когда надо будет и преодолевать кризис, вызванный пандемией, и воплощать изменения в Киеве, - сбалансирован. Так, доходы бюджета запланированы в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы - почти 57,8 млрд», - отметил мэр.

По его словам, основным направлением финансирования останется сфера образования - на нее предусмотрели 24,7 млрд грн. Это - 43% от запланированных расходов городского бюджета.

Также продолжится ремонт столичных дорог, обновление инфраструктуры. На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 млрд грн.

«На здравоохранение мы планируем направить почти 5,7 млрд грн. Напомню, с апреля этого года медицинские учреждения столицы перешли на государственное финансирование, согласно медицинской реформе. Но город не остается в стороне и продолжает вкладывать средства в обновление, ремонт медучреждений, в замену устаревшего оборудования на новое и современное», - отметил Виталий Кличко.

В проекте бюджета предусмотрено увеличение муниципальной надбавки к зарплате медицинским работникам, увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам. Заложено более 5 млрд грн на социальную защиту жителей столицы. В частности, на оплату адресной помощи социально незащищенным киевлянам и поддержку ветеранов-защитников и их семей.

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