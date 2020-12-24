Китайцы выигрывают гостендеры в Европе за счет демпинга

Китайцы выигрывают гостендеры в Европе за счет демпинга

Китайские компании демпингуют на государственных тендерах в странах ЕС, выставляя свои ценовые предложения на 30% ниже, чем у европейских компаний. Это позволило китайским компаниям в 2020 г. выиграть тендеры на сумму почти 2 миллиарда евро, что вдвое больше, чем в предыдущем году, пишет The Wall Street Journal.

Европейские компании такой подход конгломератов, принадлежащих или субсидируемых Пекином, называют "хищническим ценообразованием". Дисбаланс могут усугубится из-за кризиса с коронавирусом, поскольку испытывающие нехватку средств правительства готовы брать большие займы на восстановление. "По сути, европейские налогоплательщики платят китайскому правительству за создание своей инфраструктуры, что ослабляет налогооблагаемые европейские компании", — сказала Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист Азиатско-Тихоокеанского региона французского банка Natixis.

Как пишет издание, успех Китая в Европе является свидетельством того, как амбиции Пекина по созданию глобальных коммерческих гигантов меняют промышленность во всем мире. Не так давно европейские транснациональные корпорации доминировали на международных рынках инфраструктуры, строя порты в Африке, электростанции на Ближнем Востоке и туннели под мегаполисами Азии. Сегодня эти же компании теряют позиции во всем мире и все чаще занимают оборонительную позицию у себя дома.

"Когда мы видим цифры на заявках, мы видим цены, с которыми не может конкурировать ни одна частная компания", — говорит генеральный директор Европейской федерации строительной индустрии.

Например, на тендере строительства туннеля метро в Стокгольме китайский участник торгов подрезал трех соперников на 48-66%.

Хорватский мост Пелешац государственная China Road and Bridge Corp. предложила построить с большой скидкой по сравнению с австрийскими и турецкими предложениями.

Китайское предложение стало возможным благодаря стали по цене ниже рыночной, изготовленной другой государственной китайской фирмой, и представляло собой форму демпинга.


МинПром по материалам Silkbridge

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