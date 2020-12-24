Вьетнам ввел антидемпинг на китайский х/к прокат

Вьетнам ввел антидемпинг на китайский х/к прокат

Правительство Вьетнама объявило о введении сроком на пять лет антидемпингновые пошлины на китайский холоднокатаный прокат из углеродистой стали в рулонах и листах.

Пошлины в размере от 4,43 до 25,22% распространяются на продукцию шириной до 1600 мм и толщиной от 0,108 до 2,55 мм.

Инициаторами расследования выступили в сентябре текущего года вьетнамские производители Phu My Flat Steel, Posco Vietnam и China Steel Sumikin Vietnam. По их данным, поставки из КНР оказывали негативное воздействие на их долю рынка и размер прибыли.

Как отмечают вьетнамские таможенные службы, за первые десять месяцев 2020 г. в страну поступило из Китая 105,5 тыс. т холоднокатаного проката, на 31,1% меньше, чем в тот же период годичной давности. Но в 2019 г. объем этих поставок достиг 272,1 тыс. т. На долю Китая пришлось 65,5% вьетнамского импорта данной продукции.

Вьетнамские металлурги не довольны тем, что китайские компании, по их сведениям, используют их страну для реэкспорта своей продукции с целью выведения ее из-под антидемпинговых пошлин. Но это уже привело к тому, что в США ограничения, ранее принятые в отношении китайского холоднокатаного проката, были распространены и на вьетнамскую продукцию.



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