В Украине пустили с молотка еще один спиртзавод

Кобыловолокское МПД в Тернопольской области продали за 81,75 млн грн.

В Украине пустили с молотка еще один спиртзавод
Кобиловолоцьке МПД

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал за 81,75 млн грн Кобыловолокское МПД, расположенное в Тернопольской области.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

"Для участия в аукционе зарегистрировались 5 участников, которые в ходе прозрачных и конкурентных торгов увеличили цену более чем в три раза от стартовой - с 25,9 млн грн до 81,75 млн грн", - говорится в сообщении.

В Фонде напомнили, что это уже 16-й спиртзавод, который продали на приватизационном аукционе.

Реализация Кобыловолокского МПД позволила преодолеть отметку в миллиард гривень от приватизации спиртовых активов.

Напомним, 18 декабря Фонд госимущества продал Вишняковское МПД, расположенное в 100 км от Полтавы, за рекордную для приватизации спиртовых активов сумму - 234 млн гривень.

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