В Украине пустили с молотка еще один спиртзавод
Кобыловолокское МПД в Тернопольской области продали за 81,75 млн грн.
Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал за 81,75 млн грн Кобыловолокское МПД, расположенное в Тернопольской области.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
"Для участия в аукционе зарегистрировались 5 участников, которые в ходе прозрачных и конкурентных торгов увеличили цену более чем в три раза от стартовой - с 25,9 млн грн до 81,75 млн грн", - говорится в сообщении.
В Фонде напомнили, что это уже 16-й спиртзавод, который продали на приватизационном аукционе.
Реализация Кобыловолокского МПД позволила преодолеть отметку в миллиард гривень от приватизации спиртовых активов.
Напомним, 18 декабря Фонд госимущества продал Вишняковское МПД, расположенное в 100 км от Полтавы, за рекордную для приватизации спиртовых активов сумму - 234 млн гривень.