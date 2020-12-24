Объемы промпроизводства в Украине упали на 6,2%

Объемы промпроизводства в Украине упали на 6,2%

За январь-ноябрь 2020 года объемы промышленного производства в Украине сократились на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

В частности, в перерабатывающей промышленности за 11 месяцев 2020 года производство сократилось на 7,8% по сравнению с январем-ноябрем 2019 года, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 3,8%.

За январь-ноябрь 2020 года в Украине было добыто 20,28 млн тонн каменного угля (на 13,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), 1,53 млн тонн сырой нефти (на 2,6% меньше) , 675,3 тыс. тонн газового конденсата (на 2,6% больше), 17,73 млрд кубометров природного газа (на 1,7% меньше), 46,10 млн тонн агломерированных железных руд и концентратов (на 3,5% меньше).

Также за 11 месяцев 2020 года было произведено 1,30 млн кубометров кирпича керамического (на 20,1% меньше, чем за соответствующий период 2019 года), 9,02 млн тонн цемента (на 6,6% больше), 18,42 млн тонн чугуна (на 0,1% меньше), 9,12 млн тонн плоских полуфабрикатов из нелегированной стали (на 4,9% больше).

Электроэнергии за январь-ноябрь 2020 года было произведено на 7,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 127,19 млрд кВт-часов.

Как сообщал Укринформ, по данным Госстата, за 2019 год объемы промышленного производства в Украине сократились на 1,8% по сравнению с 2018 годом; в 2018 году рост промышленного производства составил 1,1% относительно 2017 года.

МинПром по материалам Укринформ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Запорожская атомная электростанция будет производить водородЗапорожская атомная электростанция будет производить водород
Рассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановленоРассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановлено
В США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризисаВ США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризиса
Европарламент утвердил бюджет ЕС на 7 лет в размере 1,074 трлн евроЕвропарламент утвердил бюджет ЕС на 7 лет в размере 1,074 трлн евро
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине пустили с молотка еще один спиртзаводВ Украине пустили с молотка еще один спиртзавод
В Украине впервые продали золоторудный лот на открытом аукционеВ Украине впервые продали золоторудный лот на открытом аукционе
Каждый украинец в 2020 году отдал 3 тысячи на обслуживание госдолгаКаждый украинец в 2020 году отдал 3 тысячи на обслуживание госдолга
Министр экологии оценил незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в годМинистр экологии оценил незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год
В Украине запустили Единый экспортный веб-порталВ Украине запустили Единый экспортный веб-портал
Неудачный дебют. Акции Tesla упали на 6% на первых торгах после включения в S&P 500Неудачный дебют. Акции Tesla упали на 6% на первых торгах после включения в S&P 500
Опрос показал ухудшение оценки состояния налогообложения в УкраинеОпрос показал ухудшение оценки состояния налогообложения в Украине
В МВФ сообщили, когда начнут дистанционную миссию в УкраинеВ МВФ сообщили, когда начнут дистанционную миссию в Украине
ЕБРР и ЕИБ выделили Украине 450 млн евро кредита на ремонт дорогЕБРР и ЕИБ выделили Украине 450 млн евро кредита на ремонт дорог
Эксперты спрогнозировали падение заготовки лома в УкраинеЭксперты спрогнозировали падение заготовки лома в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости