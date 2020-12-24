Кафе и рестораны будут работать в новогоднюю ночь до утра. Кабмин дал добро

Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7:00, а не до 1:00, как было раньше. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на постановление правительства №?1301 от 23 декабря, которое вносит изменения в «карантинное» постановление №?1236 от 9 декабря.

Кафе и рестораны будут работать в новогоднюю ночь до утра. Кабмин дал добро

Что изменили

В то же время в другое время действия карантина, который продлили до конца февраля 2021-го, работу заведений общественного питания запретили с 23:00 до 7:00 следующего дня.

В период усиленного карантина с 8 по 24 января включительно рестораны и кафе смогут работать только на вынос по адресной доставке.

Напомним

Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Какие ограничения будут действовать

  • запрет на работу кафе, ресторанов, баров(кроме доставки на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ(в ТРЦ разрешено торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией)
  • будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов;
  • запрет на все массовые мероприятия;
  • в то же время, с установленными оранжевыми ограничениями, продолжит работать общественный транспорт;
  • будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, гостиницы.

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