В США одобрили новый вид размещения акций на бирже

Комиссия по ценным бумагам и биржам США(SEC) одобрила предложение Нью-Йоркской фондовой биржи(NYSE) ввести новый вид прямого листинга, не согласившись с возражениями противников данной инициативы. Об этом сообщается на сайте SEC. Предложение поступило от NYSE еще в декабре 2019 года, пишет РБК.

Фото: newsmarket.com.ua

Новый вид листинга

Традиционный способ выхода компании на биржу — это первичное публичное размещение акций(IPO).

В ходе IPO компания впервые становится публичной и привлекает капитал от дополнительного выпуска и продажи акций. В этом ей помогают инвестиционные банки-андеррайтеры.

До последнего времени альтернативой IPO был прямой листинг. При обычном прямом листинге компании не могут выпускать новые акции и таким образом привлекать финансирование. Бумаги могут продавать только действующие акционеры. Через прямой листинг прошли такие компании, как Asana, Spotify, Slack и Palantir.

Что даст введение нового листинга

Новый вид прямого листинга позволит компаниям привлекать средства, но не пользоваться услугами андеррайтеров и, соответственно, не платить им комиссии. Он может стать более привлекательным для стартапов, отмечает The Wall Street Journal.

«Андеррайтинг с твердыми обязательствами может быть подходящим вариантом для многих компаний, стремящихся выйти на публичные рынки. Однако он не обязательно является правильным вариантом для каждой компании», — сказал представитель SEC Элад Ройзман. По его словам, цену акций при размещении будут определять в ходе аукциона.

В конце августа SEC уже одобряла предложение NYSE. Однако против введения нового листинга выступил Совет институциональных инвесторов, в который входят различные фонды.

Как пишет The Wall Street Journal, совет предупреждал, что новый вид прямого листинга не защитит интересы инвесторов, как традиционное IPO. Однако комиссия отклонила эти возражения.