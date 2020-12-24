В Украине впервые продали золоторудный лот на открытом аукционе

Участок для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на 5 лет приобрело ООО "Спис Украина".

Фото: wikimapia.org Хвостосховище «Криві луки», м Покров Апостолівького р-ну Дніпропетровської області

Впервые за всю историю Украины Государственная служба геологии и недр предложила золоторудный лот на открытые электронные торги.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины.

Участок для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на 5 лет приобрело ООО "Спис Украина".

Руководителем и конечным бенефициаром "Спис Украина", по данным YouControl, является Чакмак Фират. Предприятие в основном занимается деятельностью холдинговых компаний, а также покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.

"Мы проводим большую работу, чтобы формировать интересные предложения для рынка и привлекать как можно больше игроков. Большое количество участников аукционов создали сильную конкуренцию, что способствовало повышению конечной стоимости лотов. В результате проведенных аукционов Государственный бюджет Украины получит более 38 миллионов гривен", - заявил глава государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

В Госгеонедра добавили, что в ходе конкурентной борьбы общая стоимость лотов выросла в шесть раз - с 6,5 до 38,4 миллиона гривен.

Наибольший рост продемонстрировал лот с залежами марганцевых руд. За право пользоваться недрами соревновались семь участников. Стоимость продажи лота выросла более чем в 53 раза - до 10 миллионов гривен. Значительный рост цены продемонстрировали и другие лоты. Так, участок "Магнум" с подземными водами подорожал более чем в 21 раз, с 4 697 гривен до 100 тысяч. Специальное разрешение на щелочные залежи участка "Орепы" продали за 5 миллионов 780 тысяч гривен - рост в 20 раз. Цена 4 янтарных залежей повысилась в среднем в 12,5 раза.

Фото: Госгеонедра

Фото: wikimapia.org

Фото: wikimapia.org Хвостосховище «Криві луки»