Польская PGNiG выиграла еще один суд у Газпрома

Польская PGNiG выиграла еще один суд у Газпрома

РоSSийский "Газпром" проиграл польской PGNiG на очередном этапе судебного спора вокруг изменения формулы цены по ямальскому контракту на поставку газа. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Шведский апелляционный суд округа Свеа 23 декабря отклонил требование "Газпрома" и "Газпром экспорта" об отмене частичного решения Стокгольмского арбитража, который ранее вынес решение о пересмотре цен на поставку газа в Польшу по ямальскому контракту, сообщила польская PGNiG 23 декабря.

В 2015 году PGNiG инициировала арбитражное разбирательство в отношении "Газпрома" и "Газпром экспорта", требуя пересмотреть цены поставки по контракту, заключенному в сентябре 1996 года. Он предусматривал поставку 9,8 млрд куб. м газа в год, изначально ценообразование было привязано к стоимости нефти, срок действия контракта — до 2022 года.

Стокгольмский арбитраж 30 июня 2018 года вынес промежуточное решение о том, что PGNiG имела право требовать снижения цены, а также о принципах корректировки ее формулы.

"Газпром" пытается доказать, что в данном споре суд вышел за пределы своих полномочий, поскольку установил фактически новую формулу цены в контракте с PGNiG, чего ни "Газпром", ни польская компания делать не просили.

Согласно заявлению PGNiG, шведский суд отклонил жалобу "Газпрома" на превышение арбитражем своих полномочий по формальным причинам. Суд также отклонил жалобу "Газпрома" на выводы арбитража о том, что PGNiG имела основания требовать пересмотра цены и выполнила договорные условия, дающие ей право выставить такие требования к "Газпрому". Суд не предоставил "Газпрому" право на обжалование, следовательно, его решение окончательно, следует из заявления PGNiG.

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