Украина намерена взять у Deutsche Bank кредит на 350 млн долл

Украина намерена взять у Deutsche Bank кредит на 350 млн долл

Кабинет министров принял решение привлечь в 2020 году кредит от Deutsche Bank AG на сумму до $350 млн сроком на шесть месяцев.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1291 от 23 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно утвержденным постановлением условиям, кредит предоставляется в соответствии с договором между Украиной, Deutsche Bank, AG и Global Loan Agency Services Limited.

На сумму кредита начисляется процентный доход, который состоит из ставки LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) в долларах США на срок три месяца, а также маржи по кредиту в размере до 5,75% годовых.

"Окончательное погашение кредита осуществляется через шесть месяцев после даты получения кредитных средств", – сказано в документе.

Досрочное погашение кредита предусмотрено в случае изменения рыночной цены еврооблигаций Украины на условиях, определенных кредитным договором, либо
в случае осуществления дополнительного или нового выпуска еврооблигаций.

Министерству финансов поручено предусмотреть в госбюджете средства для погашения и обслуживания кредита.

Как сообщалось, на прошлой неделе Украина доразместила еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму $600 млн. Благодаря тому, что ставку при доразмещении ценных бумаг удалось снизить до 6,2%, на счета Госказначейства поступило $670 млн. Средства пойдут на финансирование дефицита госбюджета.

Кроме того, 9 декабря Еврокомиссия перечислила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19. Средства предоставлены в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.

В конце ноября министр финансов Сергей Марченко отмечал, что из-за промедления с выполнением условий сотрудничества с МВФ Украина до сих пор не получила запланированные в госбюджете на 2020 год заимствования на сумму $3 млрд, а новый транш от МВФ вряд ли удастся получить до конца года.



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