Производитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИ

В ночь на среду, 23 декабря, была осуществлена попытка рейдерского захвата харьковского завода "Алексвуд" - производителя линолеума и ламината. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей предприятия и местные издания.

В Национальной полиции сообщили, что вечером на номер "102" поступил звонок от неизвестной, которая представилась дочерью владельца предприятия. Она сообщила правоохранителям, что "на заводе находятся неизвестные".

По факту ее обращения на завод прибыли бойцы спецподразделения "Тор", которые задержали и вывезли с территории завода адвоката и сотрудников охраны.

"Для снятия показаний и установления лиц задержанных", - сообщил представитель "Тора".

Как известно, владелец обоих зданий Леонид Гайшук умер в апреле 2020 года. Сейчас проходят процедуры по вступлению в наследование корпоративных прав предприятия со стороны жены Гайшука - Елены Байбековой и их детей.

В процессе вступления в наследство Гайшука заявила о своих амбициях и его жена Ирина Полуэктова, с которой экс-владелец завода развелся в 2007 году.

Полуэктова написала на имя замначальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Олега Максимовича заявление о том, что неизвестные захватили завод, который принадлежал ее дочери. По этому заявлению и было открыто производство, которое адвокаты предприятия "Алексвуд" расценивают как давление на следствие. В рамках следственных действий в этом производстве на заводе был проведен обыск, который ничем не закончился.

Арендаторы и адвокат представителей бывшего владельца предприятия Гайшука считают произошедшее рейдерским захватом завода Ириной и Марией Полуэктовыми.

По их словам, действия Нацполиции будут обжалованы, а предприятие - возвращено представителю законного владельца и арендаторам, деятельность которых была парализована неустановленными лицами, находящимися на территории завода.

Напомним, харьковская группа предприятий "Алексвуд", которые находятся в районе Новой Баварии, известна как крупный отечественный производитель линолеума, ламината, террасной доски и изделий из пластика (в группу также входят предприятия ООО "НВ Фабрик" и ПФ "Алекс-3") .