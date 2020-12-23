Нацбанк назначил директора департамента финансового мониторинга

В 2014-2015 годах Алексей Бережной уже возглавлял этот департамент.

Нацбанк назначил директора департамента финансового мониторинга
Олексій Бережний
Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины по результатам конкурсного отбора назначил на вакантную должность директора Департамента финансового мониторинга Алексея Бережного.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Департамент финансового мониторинга входит в блок "пруденциального надзора", который подчиняется заместителю главы НБУ Ярославу Матузке по вертикали подчинения.

К сфере ответственности Бережного относятся: регулирование и надзор в сфере финансового мониторинга за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга, определенных законодательством по вопросам финансового мониторинга; организация и осуществление валютного надзора за банками, филиалами иностранных банков, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи, получившими лицензию на осуществление валютных операций; методологическое и методическое обеспечение выполнения банками, филиалами иностранных банков, небанковскими финансовыми учреждениями задач и обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга.

"Алексей Бережной детально знает направление финансового мониторинга НБУ, ведь уже возглавлял этот департамент раньше. Он имеет налаженную эффективную коммуникацию с участниками рынка и другими ответственными за это направление государственными органами - прежде всего Государственной службой финансового мониторинга Украины. Существенный опыт работы в украинских банках дает ему понимание практических вопросов, возникающих у участников рынка относительно имплементации нового AML-законодательства, а также путей их решения", - прокомментировал назначение Бережного Матузка.

В Нацбанке Бережной проработал почти 10 лет. В 2014-2015 годах он возглавлял Департамент финансового мониторинга.

В 2003-2012 годах работал в Нацбанке на различных руководящих должностях, в частности, возглавлял направления предотвращения использования банковской системы для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма, финансового мониторинга, банковского регулирования и надзора и др.

Также Бережной занимал должности заместителя министра финансов и заместителя министра по иностранным делам, работал в посольстве Украины в США.

Напомним, в мае НБУ обнародовал новый порядок проведения финмониторинга банками.

Новый закон о финмониторинге принят в конце 2019-го и вступил в силу с 28 апреля 2020 года. В частности, он увеличивает до 400 тыс. грн размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а количество признаков таких операций уменьшает с 17 до четырех (операции политически значимых лиц и их семей; переводы за границу, операции с наличными, операции с банками/участниками из стран, которые не выполняют рекомендации FATF).

Для обычных граждан одним из основных нововведений стал запрет на пополнение карт через терминалы свыше 5 тысяч гривень без идентификации клиента.

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