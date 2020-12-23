Нацбанк назначил директора департамента финансового мониторинга

В 2014-2015 годах Алексей Бережной уже возглавлял этот департамент.

Национальный банк Украины по результатам конкурсного отбора назначил на вакантную должность директора Департамента финансового мониторинга Алексея Бережного.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Департамент финансового мониторинга входит в блок "пруденциального надзора", который подчиняется заместителю главы НБУ Ярославу Матузке по вертикали подчинения.

К сфере ответственности Бережного относятся: регулирование и надзор в сфере финансового мониторинга за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга, определенных законодательством по вопросам финансового мониторинга; организация и осуществление валютного надзора за банками, филиалами иностранных банков, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи, получившими лицензию на осуществление валютных операций; методологическое и методическое обеспечение выполнения банками, филиалами иностранных банков, небанковскими финансовыми учреждениями задач и обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга.

"Алексей Бережной детально знает направление финансового мониторинга НБУ, ведь уже возглавлял этот департамент раньше. Он имеет налаженную эффективную коммуникацию с участниками рынка и другими ответственными за это направление государственными органами - прежде всего Государственной службой финансового мониторинга Украины. Существенный опыт работы в украинских банках дает ему понимание практических вопросов, возникающих у участников рынка относительно имплементации нового AML-законодательства, а также путей их решения", - прокомментировал назначение Бережного Матузка.

В Нацбанке Бережной проработал почти 10 лет. В 2014-2015 годах он возглавлял Департамент финансового мониторинга.

В 2003-2012 годах работал в Нацбанке на различных руководящих должностях, в частности, возглавлял направления предотвращения использования банковской системы для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма, финансового мониторинга, банковского регулирования и надзора и др.

Также Бережной занимал должности заместителя министра финансов и заместителя министра по иностранным делам, работал в посольстве Украины в США .

Напомним, в мае НБУ обнародовал новый порядок проведения финмониторинга банками.

Новый закон о финмониторинге принят в конце 2019-го и вступил в силу с 28 апреля 2020 года. В частности, он увеличивает до 400 тыс. грн размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а количество признаков таких операций уменьшает с 17 до четырех (операции политически значимых лиц и их семей; переводы за границу, операции с наличными, операции с банками/участниками из стран, которые не выполняют рекомендации FATF).

Для обычных граждан одним из основных нововведений стал запрет на пополнение карт через терминалы свыше 5 тысяч гривень без идентификации клиента.