В 2021 году выживет только адаптивный бизнес, а офисов станет меньше — Шимкив

Пандемия коронавируса и карантин уменьшили доходы украинского бизнеса до 80%.

В 2021 году выживет только адаптивный бизнес, а офисов станет меньше — Шимкив
Дмитро Шимків

Переход бизнеса в онлайн, удаленная работаи все более активное применение инструментов digital во всех сферах жизни — тренды 2020 года получат логичное продолжение в 2021-м.

Об этом в эфире радио НВ рассказал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

По его словам, пандемия коронавируса и карантинные ограничения в отдельных сегментах уменьшили доходы украинского бизнеса до 80%. "Выживут только адаптивные компании. Бизнес должен приспосабливаться, находить другие формы сотрудничества с клиентами, использовать инновации, цифровые технологии", — отметил Шимкив. Он напомнил, что ковидный кризис в этом году ускорил внедрение решений, которые до этого только обсуждались. Согласно прогнозу, в 2021-м продолжат набирать обороты цифровые платформы, мессенджеры и чаты, службы доставки. При этом продолжение карантина станет сложным испытанием для строителей, девелоперов и владельцев офисных помещений.

“Удаленная работа снижает спрос на офисные помещения, зато повышает требования к жилью. Мы захотим собственный кабинет или удобное рабочее место, а еще пространство для занятий спортом. Кроме того, есть множество людей, которое хочет оставаться вне города. Соответственно, будет усиливаться тренд на деурбанизацию", — добавил Шимкив.

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