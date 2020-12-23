Каждый украинец в 2020 году отдал 3 тысячи на обслуживание госдолга

Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание государственного долга. Это фактически означает, что каждый украинец в 2020 году потратил на эти цели по 3 тыс/ грн. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщается на сайте ведомства.

Каждый украинец в 2020 году отдал 3 тысячи на обслуживание госдолга
Фото: 112.ua

Тенденции

Председатель Счетной палаты отметил, что в государственном бюджете на 2020 год на погашение госдолга сначала было предусмотрено 346 млрд грн. По факту на 1 декабря 2020 года уже потрачено 357,4 млрд грн. И эта сумма к концу года возрастет.

Пацкан уточнил, что назвал цифры по состоянию на начало декабря, а полный анализ бюджета-2020 будет в следующем году, поскольку крупные платежи идут до конца года.

«Самая большая наша проблема — это заимствования. Это треть госбюджета», — отметил глава Счетной палаты.

«Из позитива — общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос.

Перевыполнение плана — на 3,3 млрд грн.

Меньше оптимизма относительно расходов. В январе — ноябре расходы на 101 млрд грн меньше плана.

Недовыполнение плана — это Государственная таможенная служба. Но хочу напомнить, что в апреле показатели бюджета были скорректированы. Доходы, например, были уменьшены на 116 млрд грн", — подчеркнул Валерий Пацкан.

Напомним

За январь — ноябрь 2020 года госбюджет выполнен с дефицитом 117,2 млрд грн, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда этого периода в сумме 236,9 млрд грн.

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