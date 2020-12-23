Министр экологии оценил незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

Министр также высказался в поддержку развития электронных аукционов по реализации древесины.

Министр экологии оценил незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год
Фото: mepr.gov.ua

Незаконный оборот древесины в Украине составляет около 30% от законного или 5 млрд грн в год, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"Это большие деньги, которые можно использовать на лесоустройство, противопожарные мероприятия, в частности, на замену породного состава лесов", - сказал министр в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, с целью комплексного решения проблем лесного хозяйства министерство работает над стратегией управления украинскими лесами до 2035 года, которая, в частности, предусматривает разделение хозяйственных и регуляторных функций Гослесагентства.

"У нас все замкнуто в одном органе, возникает конфликт интересов, коррупционные риски. Поэтому часть хозяйственных функций необходимо отдать отдельному субъекту или субъектам хозяйствования", - разъяснил глава экологического ведомства. Он уточнил, что это может быть одна компания или концерн с региональными дирекциями.

Министр также высказался в поддержку развития электронных аукционов по реализации древесины, ее сертификации и обеспечения прослеживаемости "от леса к изделию".

По его мнению, необходимо предусмотреть возможность выставлять на аукционах и крупные лоты для крупных деревообрабатывающих предприятий, и небольшие лоты для локальных производителей, которые сегодня, по его словам, "фактически зависят от настроения директора лесхоза".

В то же время Абрамовский отметил, что важным остается вопрос мотивации руководителей лесхозов максимизировать прибыль.

По его словам, сейчас отчисление части чистой прибыли в госбюджет на уровне 90%. Поэтому министерство будет вносить предложения относительно того, чтобы доля чистой прибыли была 30%.

Напомним, Украина не считает поражением решение арбитража о моратории на экспорт леса-кругляка. Арбитраж установил, что введенный в 2015 году запрет экспорта не соответствует Соглашению об ассоциации Украины и ЕС.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Запорожская атомная электростанция будет производить водородЗапорожская атомная электростанция будет производить водород
Бывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяцБывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяц
Рассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановленоРассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановлено
Европарламент утвердил бюджет ЕС на 7 лет в размере 1,074 трлн евроЕвропарламент утвердил бюджет ЕС на 7 лет в размере 1,074 трлн евро
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине запустили Единый экспортный веб-порталВ Украине запустили Единый экспортный веб-портал
Нафтогаз получил от Минэнерго 32 млрд грн компенсацииНафтогаз получил от Минэнерго 32 млрд грн компенсации
СБУ предотвратила незаконный вывоз из Украины "Кобзаря", изданного при жизни ШевченкоСБУ предотвратила незаконный вывоз из Украины "Кобзаря", изданного при жизни Шевченко
Опрос показал ухудшение оценки состояния налогообложения в УкраинеОпрос показал ухудшение оценки состояния налогообложения в Украине
В МВФ сообщили, когда начнут дистанционную миссию в УкраинеВ МВФ сообщили, когда начнут дистанционную миссию в Украине
Конгресс США одобрил "антиковидный" пакет помощи населению на $ 900 млрдКонгресс США одобрил "антиковидный" пакет помощи населению на $ 900 млрд
ЕБРР и ЕИБ выделили Украине 450 млн евро кредита на ремонт дорогЕБРР и ЕИБ выделили Украине 450 млн евро кредита на ремонт дорог
Эксперты спрогнозировали падение заготовки лома в УкраинеЭксперты спрогнозировали падение заготовки лома в Украине
УЗ хочет в 2021 году заработать на продаже металлолома почти 2 млрд грнУЗ хочет в 2021 году заработать на продаже металлолома почти 2 млрд грн
Германия предоставит Украине финансирование на 250 миллионов евроГермания предоставит Украине финансирование на 250 миллионов евро
Последние новости
Подгружаем последние новости