Министр экологии оценил незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

Министр также высказался в поддержку развития электронных аукционов по реализации древесины.

Незаконный оборот древесины в Украине составляет около 30% от законного или 5 млрд грн в год, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"Это большие деньги, которые можно использовать на лесоустройство, противопожарные мероприятия, в частности, на замену породного состава лесов", - сказал министр в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, с целью комплексного решения проблем лесного хозяйства министерство работает над стратегией управления украинскими лесами до 2035 года, которая, в частности, предусматривает разделение хозяйственных и регуляторных функций Гослесагентства.

"У нас все замкнуто в одном органе, возникает конфликт интересов, коррупционные риски. Поэтому часть хозяйственных функций необходимо отдать отдельному субъекту или субъектам хозяйствования", - разъяснил глава экологического ведомства. Он уточнил, что это может быть одна компания или концерн с региональными дирекциями.

Министр также высказался в поддержку развития электронных аукционов по реализации древесины, ее сертификации и обеспечения прослеживаемости "от леса к изделию".

По его мнению, необходимо предусмотреть возможность выставлять на аукционах и крупные лоты для крупных деревообрабатывающих предприятий, и небольшие лоты для локальных производителей, которые сегодня, по его словам, "фактически зависят от настроения директора лесхоза".

В то же время Абрамовский отметил, что важным остается вопрос мотивации руководителей лесхозов максимизировать прибыль.

По его словам, сейчас отчисление части чистой прибыли в госбюджет на уровне 90%. Поэтому министерство будет вносить предложения относительно того, чтобы доля чистой прибыли была 30%.