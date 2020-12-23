Кабмин предлагает разрешить приватизировать Одесский припортовый завод и "Президент-отель" в 2021 году

Кабмин предлагает снять ограничения на продажу ряда объектов в рамках большой приватизации в 2021 году. Это пять теплоэлектроцентралей, три облэнерго, Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Президент-отель" и завод "Большевик".

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство и эксперты видят, что следующий год станет годом экономического восстановления, а инвесторы будут искать выгодные для покупки объекты, пояснил глава правительства.

Министры на заседании одобрили проект закона, которым предлагается разблокировать "Большую приватизацию" в 2021 году. Шмыгаль в Telegram-канале отметил, что запланированная продажа крупных государственных предприятий позволит увеличить поступления в бюджет на более чем 12 млрд грн.

Аукционы по продаже объектов большой приватизации запрещены на период карантина с 25 сентября.

Соответствующий закон был принят парламентом 2 сентября и подписан спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым 8 сентября. После этого его отправили на подпись президенту.

Большая приватизация началась в 2018 году. Перечень объектов для приватизации утверждается правительством на каждый год. В августе Кабинет Министров передал в Фонд госимущества почти 200 объектов государственной собственности, что позволит начать процесс их приватизации.