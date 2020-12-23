Департамент финмониторинга НБУ возглавил Бережной

По результатам открытого конкурсного отбора на вакантную должность директора Департамента финансового мониторинга Нацбанка с 23 декабря этого года назначен Алексей Бережной. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Чем будет руководить Бережной в НБУ

В его сферу ответственности, в частности, будет входить:

регулирование и надзор в сфере финансового мониторинга за деятельностью банков, филиалов иностранных банков, небанковских финансовых учреждений-резидентов, являющихся платежными организациями и/или членами/участниками платежных систем;

организация и осуществление валютного контроля за банками, филиалами иностранных банков, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи, получившие лицензию на осуществление валютных операций;

методологическое и методическое обеспечение выполнения банками, филиалами иностранных банков, небанковскими финансовыми учреждениями задач и обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга;

лицензирование валютных операций физических и юридических лиц, подпадающих под режим лицензирования согласно валютному законодательству Украины;

осуществление регистрации операций с валютными ценностями в порядке, установленном НБУ согласно валютному законодательству Украины.

Кому будет подчиняться

Департамент финансового мониторинга входит в блок «пруденциального надзора», который подчиняется заместителю Председателя Национального банка Ярославу Матузке по вертикали подчинения.

Кто такой Бережной

Бережной имеет большой опыт работы в банковском секторе. Он успешно возглавлял направления комплаенс и финансового мониторинга в ряде украинских банков, в частности, АБ «Укргазбанк», ПАО «Приватбанк», ПАО «Укрсоцбанк».

В Нацбанке Алексей Бережной проработал в общей сложности почти десять лет. В 2014—2015 годах он возглавлял Департамент финансового мониторинга Национального банка.

Ранее, в 2003—2012 годах, работал в Нацбанке на различных руководящих должностях, в частности, возглавлял направления предотвращения использования банковской системы для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма, финансового мониторинга, банковского регулирования и надзора и др.

Бережной также имеет значительный опыт работы в органах исполнительной власти.

В частности, он занимал должности заместителя министра финансов и заместителя министра по иностранным делам, работал в Посольстве Украины в США . Кроме того, он занимался научной работой.

Выходцы из Укргаза

1 сентября департамент безопасности Нацбанка возглавил Игорь Коновалов, который до этого работал в государственном Укргазбанке под руководством Кирилла Шевченко.