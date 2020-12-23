Болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius, которой 333 года

Старинный инструмент пограничники обнаружили в пункте пропуска на границе с Румынией.

Болгарин пытался тайком вывезти из Украины скрипку Stradivarius, датированную 1687 годом. Старинный инструмент пограничники совместно с таможенниками обнаружили в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией в Черновицкой области.

Фото: dpsu.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

"Незаконно перевезти через границу предметы, которые, скорее всего, имеют высокую культурно-историческую ценность, пытался гражданин Болгарии, ехавший из Украины на автомобиле KIA. Кроме скрипки Stradivarius, на которой указан 1687 год изготовления, смотровая группа обнаружила среди вещей 53-летнего иностранца еще и нумизматическое сокровище - 6 монет, одна из которых датирована 1780 годом", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

В Госпогранслужбе отмечают, что ценность обнаруженных предметов определит экспертиза.