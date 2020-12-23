Возмущенный Трамп отказался подписать антикризисный законопроект на 2,3 трлн долл.

Возмущенный Трамп отказался подписать антикризисный законопроект на 2,3 трлн долл.

Дональд Трамп неожиданно заявил, что не поддерживает принятый Конгрессом накануне законопроект, предусматривающий 2,3 трлн долл. помощи госэкономике, бизнесу и гражданам США. Об этом президент США заявил в видеообращении, обнародованном в Твиттере, передает Укринформ.

"Конгресс нашел много денег для других стран, лоббистов, а также особых интересов - одновременно предлагая минимум для американцев, которые в этом нуждаются", - заявил Д.Трамп.

Он выразил недовольство решением законодателей направить десятки и сотни миллионов долларов другим странам, тогда как для обычных американцев предусмотрены только чеки по 600 долларов.

"Я прошу Конгресс внести изменения в этот законопроект и увеличить эти смехотворно жалкие 600 долл. - до 2000 долл. или до 4000 долл. для семейной пары", - заявил Д.Трамп.

Он также отметил, что требует от Конгресса "немедленно избавиться расточительных и ненужных пунктов" в принятом законодательстве или отправить ему на подпись другой проект закона.

Как известно, в понедельник обе палаты Конгресса США приняли законопроект, который предусматривает выделение 2,3 трлн долл. для поддержки экономики в условиях пандемии.

МинПром по материалам Укринформ

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