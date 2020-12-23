Украина сохранила свое место в топ-10 производителей чугуна

Украина сохранила свое место в топ-10 производителей чугуна

В январе-ноябре 2020 года Украина осталась на девятом месте в мире по производству чугуна и на тринадцатом - по объемам выплавки стали.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные ассоциации Worldsteel, сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Всего, по данным Worldsteel, за январь-ноябрь 2020 года в мире произведено около 1,26 млрд тонн чугуна (1,18 млрд тонн доменным способом и 78,37 млн тонн прямым восстановлением). Это на 1,5% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года.

Первое место в мировом производстве чугуна по-прежнему принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги которой за январь-ноябрь 2020 года произвели 812,90 млн тонн этой продукции (на 4,2% больше, чем за январь-ноябрь 2019 года). Доля китайского чугуна в мировом производстве за 11 месяцев этого года составила 64,4%.

Второе место среди мировых производителей чугуна в январе-ноябре 2020 года сохранила Индия (90,97 млн тонн, на 10,3% меньше, чем в январе-ноябре 2019 года), третье - Япония (55,96 млн тонн, на 18,8% меньше), четвертое - РоSSия (47,30 млн тонн, на 2,0% больше), пятое - Южная Корея (41,32 млн тонн, на 5,2% меньше).

Украина по итогам 11 месяцев 2020 года заняла девятое место среди 40 мировых производителей чугуна, произведя за этот период 18,59 млн тонн данной продукции, на 0,7% больше, чем за январь-ноябрь 2019 года.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Запорожская атомная электростанция будет производить водородЗапорожская атомная электростанция будет производить водород
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Бывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяцБывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяц
Европарламент утвердил бюджет ЕС на 7 лет в размере 1,074 трлн евроЕвропарламент утвердил бюджет ЕС на 7 лет в размере 1,074 трлн евро
Блок рекламы


Похожие новости
"Нафтогаз" повысил стоимость газа для производителей тепла на 13,5%"Нафтогаз" повысил стоимость газа для производителей тепла на 13,5%
Украина впервые выставила на электронные торги золотоносный участокУкраина впервые выставила на электронные торги золотоносный участок
Прокуратура Киева подозревает президента банка "Аркада" и еще трех человек в присвоении 50 млн грнПрокуратура Киева подозревает президента банка "Аркада" и еще трех человек в присвоении 50 млн грн
Украина увеличила потребление металлопрокатаУкраина увеличила потребление металлопроката
НБУ продлил льготную реструктуризацию долгов производителей зеленой э/эНБУ продлил льготную реструктуризацию долгов производителей зеленой э/э
Украина завершила размещение евробондов на $600 миллионовУкраина завершила размещение евробондов на $600 миллионов
Украина может пройти 2021 год без кредита МВФ, - прогноз "Украинского института будущего"Украина может пройти 2021 год без кредита МВФ, - прогноз "Украинского института будущего"
Украина привлекает все меньше прямых иностранных инвестицийУкраина привлекает все меньше прямых иностранных инвестиций
Украина подписала с ЕБРР кредитное соглашение на 450 миллионов евро. Деньги «закатают» в дорогиУкраина подписала с ЕБРР кредитное соглашение на 450 миллионов евро. Деньги «закатают» в дороги
Rio Tinto определила срок начала работы своего медного рудника в МонголииRio Tinto определила срок начала работы своего медного рудника в Монголии
Последние новости
Подгружаем последние новости