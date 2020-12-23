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2020-12-23
«Минус восемь». НБУ продолжает очистку небанковского рынка
Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг в восьми финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений. Об этом
Фото: segodnya.ua
Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение на заседании 18 декабря 2020.
У кого аннулировали все лицензии
- у ломбарда «Гулевич и компания» одну лицензию — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;
- у кредитного союза «Вместе к успеху» две лицензии — на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;
- у кредитного союза «Грицева калитка» одну лицензию — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.
Лицензии на предоставление гарантий
- Финкомпании«Альма»
- ФК «Дастер Капитал»
- Кредитного учреждения «Инвестиционная»
- ФК «Квадра Куб»
- ФК «Траст Финанс».
Напомним
15 декабря Национальный банк исключил из государственного реестра финансовых учреждений три компании по их собственной инициативе.
В начале декабря Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг у 18 финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.