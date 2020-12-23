«Минус восемь». НБУ продолжает очистку небанковского рынка

Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг в восьми финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Минус восемь». НБУ продолжает очистку небанковского рынка
Фото: segodnya.ua

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение на заседании 18 декабря 2020.

У кого аннулировали все лицензии

  • у ломбарда «Гулевич и компания» одну лицензию — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;
  • у кредитного союза «Вместе к успеху» две лицензии — на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;
  • у кредитного союза «Грицева калитка» одну лицензию — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.

Лицензии на предоставление гарантий

  • Финкомпании«Альма»
  • ФК «Дастер Капитал»
  • Кредитного учреждения «Инвестиционная»
  • ФК «Квадра Куб»
  • ФК «Траст Финанс».

Напомним

15 декабря Национальный банк исключил из государственного реестра финансовых учреждений три компании по их собственной инициативе.

В начале декабря Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг у 18 финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

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