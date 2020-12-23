«Минус восемь». НБУ продолжает очистку небанковского рынка

Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг в восьми финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение на заседании 18 декабря 2020.

У кого аннулировали все лицензии

у ломбарда «Гулевич и компания» одну лицензию — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;

у кредитного союза «Вместе к успеху» две лицензии — на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;

у кредитного союза «Грицева калитка» одну лицензию — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.

Лицензии на предоставление гарантий

Финкомпании«Альма»

ФК «Дастер Капитал»

Кредитного учреждения «Инвестиционная»

ФК «Квадра Куб»

ФК «Траст Финанс».

Напомним

15 декабря Национальный банк исключил из государственного реестра финансовых учреждений три компании по их собственной инициативе.

В начале декабря Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг у 18 финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.