Валютные интервенции. НБУ впервые за месяц продал валюту

22 декабря Национальный банк впервые с ноября провел интервенции по продаже валюты на межбанковском рынке. Об этом написал аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив в фейсбуке.

«Вчера Нацбанк был вынужден продать из резервов более $ 20 млн. Пока нет цифр по изменению портфеля нерезидентов — расчеты по ОВГЗ сегодня, а для некоторых и в последующие несколько дней. Ориентировочно 2 млрд грн, в которых могли зайти нерезиденты, очевидно было недостаточно, чтобы курс не пошел вверх», — написал он.

Аналитик также отметил, что поступления и расходы Госказначейства существенно не отличаются.

«Пока исходящие платежи из Казначейства в банковскую систему не сильно превышают входные (налоги и прочее). То есть деньги, в большей степени еще на ЕКС», — пишет он.

Как известно, 23 декабря НБУ также вышел на межбанк с продажей валюты.

Предыстория

В течение недели 2?6 ноября 2020 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $ 70 млн, а купил $ 41 млн.

9 декабря Национальный банк впервые за последние четыре недели вышел на межбанк с покупкой доллара.