Топливо в рознице уверенно дорожает

Топливо в рознице уверенно дорожает

Ряд операторов розничного рынка 23 декабря повысили стоимость бензинов и дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95", сообщает encorr.

В сети Glusco топливо подорожало на 30 копеек за 1 литр: бензин А-92 - до 24,35 грн/л, А-95 - до 26,35 грн/л, ДТ - до 25,35 грн/л. На AMIC бензины подорожали в среднем на 18 коп./л, ДТ - на 21 коп./л.

На станциях "БРСМ-Нафта" бензины прибавили 20 коп./л, до 22,69 грн/л за А-92 и до 23,69 грн/л за А-95. Дизельное топливо в среднем подорожало на 10 коп./л, до 21,74 грн/л. В среднем на 3 коп./л все виды топлива подорожали на станциях Motto.

Бензины в сети Shell подорожали на 30 коп./л, ДТ - на 36 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 25,24 грн/л, А-95 - до 27,01 грн/л, дизельное топливо - до 25,93 грн/л.

Такие сети как "Катрал", "Олас" и Marshal повысили цены на 10-50 коп./л.

МинПром по материалам enkorr

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