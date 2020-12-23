НБУ упростил требования к представлению документов банками

Национальный банк существенно упростил требования к представлению документов и позволил небанковским финансовым учреждениям представлять их в электронном виде. Об этом говорится в сообщении регулятора.

НБУ упростил требования к представлению документов банками

Что упростил НБУ

В течение карантина небанковские финучреждения могут не подавать регулятору документы на бумажных носителях, если подают их в электронном виде с квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Представить следующие документы можно на электронную почту nbu@bank.gov.ua или другими средствами электронной связи, которые НБУ использует для электронного документооборота.

Возможность подать документы в электронном виде имеют действующие участники небанковского рынка, а также лица, которые планируют выйти на рынок:

  • небанковские финансовые учреждения;
  • юридические лица, не являющиеся банками, но имеют право предоставлять отдельные финуслуги;
  • юрлица, которые намерены получить лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;
  • юридические и физические лица, которые намерены приобрести или увеличить существенное участие в финучреждении;
  • страховые и перестраховочные брокеры и лица, которые планируют включение в госреестр страховых и перестраховочных брокеров;
  • лица, имеющие право заниматься актуарными расчетами, или намерены осуществлять актуарные расчеты и получить соответствующее свидетельство.

В то же время НБУ обращает внимание, что если нужно подать в центробанк оригинал документа, который существует только в бумажной форме, то следует подавать именно бумажный оригинал. Например, если нужно представить оригинал свидетельства о регистрации финансового учреждения для его переоформления.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ №161, которое вступает в силу с 23 декабря 2020 года.

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