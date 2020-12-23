Международные резервы НБУ превысили $28 миллиардов — Данилишин

Международные резервы НБУ выросли до более $28 млрд, что является самым высоким показателем с августа 2020 года. Об этом написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в фейсбуке.

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По его словам, дополнительной поддержкой международным резервам НБУ будет успешное завершение первого пересмотра соглашения с МВФ в формате stand-by, которое началось на этой неделе в дистанционном формате.

Относительно валютного рынка

«На валютном рынке в начале прошлой недели наблюдалось существенное превышение предложения иностранной валюты над спросом, что стало следствием увеличения продаж иностранной валюты нерезидентами с целью участия в первичных аукционах Министерства финансов по размещению гривневых ОВГЗ», – подчеркнул глава Совета НБУ.

За последнюю неделю вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги Украины увеличились на 5,9 млрд грн, что увеличило долю нерезидентов в структуре держателей ОВГЗ с 8,5% до 8,8%.

Интервенции НБУ по покупке иностранной валюты за неделю составили почти $300 млн, а с начала года – $1,1 млрд.

«Успокаивающее влияние на валютный рынок имело также поступления в течение прошлой недели отдельных траншей международной кредитной помощи от ЕС и Всемирного банка и завершение 18 декабря расчетов за еврооблигации, дополнительно размещенные Министерством финансов на бирже Euronext Dublin», – заметил Данилишин.

По информации Министерства финансов, наибольший спрос на украинские еврооблигации был со стороны инвесторов из США (52%), Великобритании (37%) и стран ЕС (10%).

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