"Нафтогаз" повысил стоимость газа для производителей тепла на 13,5%

Стоимость газа в декабре выросла до 6,013 грн за кубометр.

"Нафтогаз" повысил стоимость газа для производителей тепла на 13,5%
Фото: timer.od.ua

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в декабре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,013 грн за кубометр, что на 13,5% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в ноябре.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В декабря 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 6103,1 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.

Вместе с тем, теплоснабжающие предприятия прекратят получать газ по специальным обязанностям с мая 2021 года. Это означает, что они будут получать его на рыночных условиях.

Напомним, в октябре "Нафтогаз" поднял цену на газ для производителей тепла на 24%.

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