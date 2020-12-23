СБУ предотвратила незаконный вывоз из Украины "Кобзаря", изданного при жизни Шевченко

На аукционах в Европе издание может стоить от 50 тысяч долларов.

СБУ предотвратила незаконный вывоз из Украины "Кобзаря", изданного при жизни Шевченко

Служба безопасности Украины предотвратила незаконный вывоз за границу уникального прижизненного издания "Кобзаря" Шевченко.

По предварительным данным следствия, запланировал нелегальную переправку раритета киевский посредник, который действовал по заказу европейских клиентов, информирует пресс-центр СБУ.

"Он нанял курьера, который должен был вывезти историческую книгу через пункт пропуска "Ягодин". Оперативники и следователи СБУ обнаружили в личных вещах фигуранта скрытый от таможенного контроля сборник поэтических изданий "Кобзарь" Т.Г. Шевченко, датированный 1860 годом", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам экспертов, изъятое издание "Кобзаря" является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от 50 тысяч долларов США. Сейчас в Украине, по официальным данным, осталось только 8 экземпляров такого издания, и они являются культурной и исторической ценностью для нашей страны.

У злоумышленника также было обнаружено более 200 серебряных монет и украшений времен кельтской и Римской культур.

Изъятое раритетное издание и предметы старины будут направлены на проведение экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в Музейный фонд Украины.

Операция проводилась во взаимодействии с Волынской таможней Гостаможслужбы Украины.

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