Philip Morris судится с Украиной в международном арбитраже

Компания оспаривает решение Антимонопольного комитета Украины относительно штрафа на 431 млн гривень.

Philip Morris судится с Украиной в международном арбитраже

Компании Philip Morris International (PMI) подали иск о двустороннем инвестиционном арбитраже против правительства Украины. Истцы считают несправедливым решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) относительно штрафа на 431 млн гривень.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что иск подан 21 декабря в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, округ Колумбия, США) в связи с нарушением, по мнению заявителей, двусторонних соглашений о взаимной защите инвестиций с США и Швейцарией.

"Решение Комитета является явным нарушением прав инвестора. Мы считаем, что этот спор между инвестором и государством будет иметь крайне негативное влияние на инвестиционную привлекательность Украины, а также на репутацию страны в целом", - приводятся в релизе слова гендиректора "Филипп Моррис Украина" Костаса Салвараса.

Напомним, в конце 2016 года АМКУ признал, что компания "ТЕДИС Украина" с 2013-го и до сентября 2015-го злоупотребляла монопольным положением на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет. Суд оштрафовал компанию на 431 млн гривень и обязал устранить нарушения.

"ТЕДИС" со штрафом не согласился и пошел в суд. 31 мая 2017 года решение в пользу АМКУ принял Хозяйственный суд Киева, 9 февраля 2018-го - Киевский апелляционный хозяйственный суд, а 26 ноября 2020-го - Северный апелляционный суд.

31 марта 2017 года около тысячи сотрудников правоохранительных органов провели обыски в "ТЕДИС Украины", которую заподозрили в неуплате налогов и финансировании терроризма. Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что с 2012 года бенефициаром "ТЕДИС Украина" является гражданин РФ Игорь Кесаев, к которому решением СНБО были применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. А все решения в "ТЕДИС" принимаются по согласованию с топ-менеджером завода им. Дегтярева, поставщиком оружия "ДНР" и "ЛНР".

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