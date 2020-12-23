В США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризиса

Walmart создал систему, которая превратила 5000 аптек в магазинах сети в поставщиков сильнодействующих обезболивающих препаратов.

Министерство юстиции США подало иск против торговой сети Walmart. Компанию обвиняют в разжигании опиоидного кризиса в США и игнорировании предупреждений фармацевтов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы дела.

В иске, поданном в окружной суд США в штате Делавэр, Walmart обвиняют в халатном отношении к своим обязанностям по контролю за товарооборотом аптек.

По данным следствия, Walmart создал систему, которая с июня 2013 года превратила 5000 аптек в магазинах сети в поставщиков сильнодействующих обезболивающих препаратов.

В иске отмечается, что руководители Walmart оказывали огромное давление на фармацевтов, чтобы они обрабатывали как можно больше рецептов. Отказывать клиентам в выдаче лекарств было категорически запрещено, несмотря на то, что некоторые из рецептов были заведомо недействительны.

В октябре ритейлер подал иск к федеральному правительству с просьбой объяснить роль и юридические обязанности фармацевтов и аптек при назначении рецептов на опиоиды.

Опиоидная эпидемия убила примерно 450 тысяч человек в США с 1999 года из-за передозировки обезболивающих и запрещенных наркотиков.

По словам исполняющего обязанности начальника гражданского управления Министерства юстиции Джеффри Кларка, действия Walmart помогли "разжечь национальный кризис". Чиновник отказался назвать сумму исковых требований к Walmart.

Walmart отказался оперативно прокомментировать ситуацию. Акции ритейлера упали примерно на 2% после обнародования информации об иске.