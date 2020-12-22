5 мифов о виртуальных активах. Минцифры разъяснило суть законопроекта

Минцифры развенчало мифы, которые возникли после принятия за основу законопроекта №3637 «О виртуальных активах». Об этом говорится в сообщении министерства.

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Пять мифов

Миф 1. Один из самых тиражируемых мифов вокруг законопроекта «О виртуальных активах» апеллирует к мнению, что нормативно-правовые изменения открывают новые «схемы» для государства.

Что изменится в результате принятия законопроекта №3637

Зарегистрированные услуги, связанные с оборотом криптовалют (криптообменники, биржи), будут идентифицировать и изолировать чистую криптовалюту от той, что была задействована в денежных потоках с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими преступлениями.

Практика отслеживания происхождения криптоактивов вытеснит недобросовестных игроков с регулируемого рынка виртуальных активов. Оборот криптовалют, что находится вне легальной среды подпадает под открытое нарушение закона.

Нужно понимать, что неопределенность происхождения нерегулируемых криптоактивов непосредственно влияет на их рыночную стоимость. Криптовалюта, замеченная в сомнительных финансовых операциях, не может полноценно функционировать.

И наоборот, регуляторные требования, определяющие статус криптокапитала, помогут компаниям и физическим лицам юридически доказывать происхождение собственных активов, увеличивая их ценность как долгосрочных инвестиций. Регулирование важно не только для государства, но и для участников местной криптоиндустрии.

Законопроект защитит владение виртуальными активами

Правовой статус виртуальных активов оказывает юридическую защиту пользователям и участникам рынка.

Принятие законопроекта «О виртуальных активах» позволит убрать риски для украинского криптобизнеса, а владельцам криптовалют — не только декларировать свои доходы в виртуальных активах, но и защитить личный капитал и вложения от возможных злоупотреблений или мошенничества.

Государственное регулирование защитит майнеров от изъятий оборудования силовыми структурами и предоставит доступ к банковским услугам.

Для международных компаний и финансовых инвесторов важно понимание регуляторной среды, в которой будет функционировать новый класс активов и связанные с ним факторы риска, прежде чем заинтересованные стороны зайдут в украинскую юрисдикцию. Чем больше правовой прозрачности и определенности, тем меньше финансового риска для всех игроков криптоиндустрии.

Законопроект нужен, чтобы создать безопасные и привлекательные условия для ведения бизнеса в Украине.

Миф 2. Государство заставит криптокомпании платить большие налоги

Законопроект позволит легализовать рынок ВА, который сейчас работает полностью в серой зоне.

От создания благоприятной среды для бизнеса в сфере виртуальных активов Украины выигрывают все — пользователи и участники рынка будут иметь юридическую защиту, компании привлекать иностранные инвестиции, а государство получит дополнительные поступления в бюджет за счет налогов.

Также Минцифры разрабатывает проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий лояльнее налогообложения участников рынка ВА (отсутствие НДС, уменьшение ставки налога с прибыли, полученной от деятельности на рынке ВА).

Определив правила налогообложения операций с криптовалютой, базовый законопроект №3637 позволит легализовать криптокапиталы и запустить один из самых инновационных в мире направлений экономики.

Миф 3. Украина рискует стать государством, которое легализовало теневые активы по всему миру, несмотря на международные ограничения и требования. В результате имидж государства на геополитической арене значительно ухудшится. Страна потеряет возможность в будущем получать финансовую помощь от Европейского Союза.

Принятие законопроекта негативно отразится на противодействии «серым» деньгам, финансировании терроризма и тому подобное.

Миф 4. Закон легализует ICO, не зная при этом положение о защите прав инвесторов.

Законопроект «О виртуальных активах» предусматривает так называемые финансовые виртуальные активы (активы, которые предоставляют права владельцев финансовых инструментов, или обеспечены деньгами). Операции с финансовыми виртуальными активами подпадают под регулирование законодательства Украины о финансовых услугах, что прямо указано в законопроекте.

Таким образом услуги, связанные с оборотом финансовых виртуальных активов, будут подпадать под регулирование НКЦБФР (в случае, если виртуальные активы предоставляют права владельцев финансовых инструментов) и Нацбанка (если такие активы обеспечены деньгами).

Миф 5. Право участников рынка виртуальных активов самостоятельно выбирать цены виртуальных активов, по которым осуществляются операции с ними, приведет к занижению налогового обязательства

В первую очередь нужно отметить, что такое право участников рынка виртуальных активов полностью соответствует принципу свободы договора, предусмотренном Гражданским кодексом Украины, согласно которому стороны имеют право свободно заключать договор, выбирать контрагента и определять условия договора с учетом требований Гражданского кодекса, других актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости.

Вопросы налогового декларирования доходов будут решены в следующем законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, разработка и принятие которого также возможны только при условии принятия базового закона Украины «О виртуальных активах».

Напомним

Ранее Blockchain4Ukraine, Binance, Arzinger и Juscutum выступили учредителями новой общественной организации «Виртуальные Активы Украины» (ВАУ).

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