Энергоатом завершил строительство первого пускового комплекса ЦХОЯТ

Энергоатом завершил строительство первого пускового комплекса ЦХОЯТ

ГП "НАЭК " Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), куда будут доставлять отработанное ядерное топливо с украинских атомных электростанций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

22 декабря состоялось открытие комплекса. В мероприятии приняли участие представители руководства "Энергоатома", Holtec International и других компаний-партнеров.

Отмечается, что стоимость первого комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива составляет около 2 млрд грн. Общая стоимость всего проекта, который будет состоять из 15 пусковых комплексов, рассчитана на уровне 37 млрд грн.

По плану полностью завершить реализацию проекта должны до 2040 года.

Источник финансирования строительства ЦХОЯТ - кредитные средства Bank of America Merill Lynch и собственные средства ГП «НАЭК "Энергоатом".

Сейчас построены все строительные конструкции и инфраструктура по приему и хранению ОЯТ, а также сама площадка, на которой будут располагаться контейнеры с отработанным топливом. Начата пусконаладка и испытание оборудования компании Holtec International.

Эксплуатация первого пускового комплекса стартует в мае 2021 года - после завершения строительства 43-километрового железнодорожного пути, который ведет к хранилищу и соединит его с железнодорожной сетью Украины.

В течение следующих 100 лет на ЦХОЯТ будет храниться отработанное ядерное топливо с трех украинских атомных электростанций - Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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